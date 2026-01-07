Venezuela, Rodriguez dichiara 7 giorni di lutto per vittime attacco Usa

Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato martedì sette giorni di lutto in onore dei membri dell’esercito del Paese morti durante l’operazione americana sabato. “La cosa più importante è avere coscienza di cosa significa prendersi cura del nostro Paese, prendersi cura della pace, che cessino le vessazioni contro il Venezuela, che cessi l’aggressione contro il coraggioso popolo di Bolivar – ha detto -. E da qui, un messaggio ai nostri giovani martiri che hanno dato la vita per la difesa del nostro Paese. Giovani martiri: ho deciso di decretare sette giorni di lutto in onore, onore e gloria alle donne e agli uomini che sono morti difendendo il Venezuela, difendendo il presidente Nicolás Maduro A loro va la nostra gratitudine”. Almeno 24 agenti di sicurezza venezuelani sono stati uccisi nell’operazione nella capitale del Venezuela, Caracas. “Qui non c’è guerra, perché non siamo in guerra. Siamo un Paese pacifico che è stato attaccato – ha proseguito -. Quindi andremo avanti su questa strada. Tutto il popolo venezuelano, in unità nazionale, camminiamo insieme per resistere, lavorando per il nostro futuro e lavorando per difendere la nostra storia e la nostra dignità”. Rodríguez non ha detto quando sarebbe iniziato il periodo di lutto.