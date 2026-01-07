Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta

“Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d’America fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, soggetto a sanzioni. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà controllato da me, in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America, per garantire che sia utilizzato a beneficio dei cittadini del Venezuela e degli Stati Uniti”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Ho chiesto al Segretario all’Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti”, ha aggiunto Trump.
A pochi giorni dal blitz Usa che ha portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro, continuano intanto gli scontri in alcune zone della capitale venezuelana Caracas.
Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa. Lo fa sapere il dipartimento di Stato Usa, riferendo che i due hanno discusso “degli sforzi regionali in corso per promuovere la stabilità in Venezuela” e di quella che il dipartimento stesso definisce “la recente operazione di polizia condotta in Venezuela il 3 gennaio”. Il dipartimento aggiunge che Rubio ha ringraziato Noboa “per la partnership dell’Ecuador nella lotta al narcoterrorismo e nel rafforzamento della sicurezza in tutto il nostro emisfero” e che il segretario di Stato Usa ha sottolineato “l’impegno” di Washington “a continuare a coordinarsi da vicino per promuovere la sicurezza regionale”.