Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta

“Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d’America fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, soggetto a sanzioni. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà controllato da me, in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America, per garantire che sia utilizzato a beneficio dei cittadini del Venezuela e degli Stati Uniti”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Ho chiesto al Segretario all’Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti”, ha aggiunto Trump.

A pochi giorni dal blitz Usa che ha portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro, continuano intanto gli scontri in alcune zone della capitale venezuelana Caracas.