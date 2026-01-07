Ucraina, Zelensky a Nicosia incontra il presidente cipriota Nikos Christodoulides

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente cipriota Nikos Christodoulides a Nicosia, prima di partecipare alla cerimonia di lancio della presidenza del paese del Consiglio dell’UE. Il viaggio di Zelensky a Cipro arriva dopo i negoziati di martedì a Parigi, dove i leader di 27 paesi europei e del Canada, nonché rappresentanti degli Stati Uniti e alti funzionari dell’Unione Europea e della NATO, hanno affermato che forniranno alle forze di prima linea di Kiev attrezzature e addestramento e le sosterranno con supporto aereo, terrestre e marittimo per scoraggiare eventuali futuri attacchi russi. Questo è stato il quindicesimo e più grande incontro della cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, che ha coinvolto più capi di stato e di governo che mai e per la prima volta gli inviati statunitensi in persona. Per quanto riguarda Cipro, la sua leadership per i prossimi sei mesi mira a concentrarsi su questioni importanti come l’Ucraina e l’immigrazione. L’ultima volta che ha ricoperto la carica è stata nel 2012, 14 anni fa.