Ucraina, Zelensky: “Nuova sessione di colloqui con gli Usa a Parigi” – La diretta

“Oggi Rustem Umerov ha già presentato una relazione preliminare sul lavoro svolto dal team negoziale ucraino in Francia. Si terrà un’altra sessione di colloqui con gli inviati del presidente degli Stati Uniti, che sarà già la terza in due giorni“. Lo scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ci aspettiamo, in particolare, che vengano discusse le questioni più difficili del quadro di base per porre fine alla guerra, ovvero quelle relative alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e ai territori”, aggiunge, “ho anche incaricato la squadra di discutere i possibili formati per gli incontri a livello di leader tra l’Ucraina, altri Stati europei e gli Stati Uniti”. “L’Ucraina non rifugge dalle questioni più difficili e non sarà mai un ostacolo alla pace. La pace deve essere dignitosa”, conclude Zelensky, “e questo dipende dai partner, dal fatto che garantiscano la reale disponibilità della Russia a porre fine alla guerra. Entro la fine della giornata mi aspetto una relazione dettagliata dalla nostra squadra negoziale. L’Ucraina sarà rappresentata agli incontri di oggi da Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Kyrylo Budanov, Sergiy Kyslytsya, Davyd Arakhamiia e Oleksandr Bevz”.

Today, Rustem Umerov has already delivered an initial report on the work of the Ukrainian negotiating team in France. Another session of talks with envoys of the President of the United States will take place, and this will already be the third such session in two days. We… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2026