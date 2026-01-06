Giappone, terremoto di magnitudo 5.6 tra Shimane e Tottori: la gente scende in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito martedì alle 10.18 ora locale l’ovest dell’isola di Honshu, tra le prefetture di Shimane e Tottori, in Giappone, con ipocentro a circa 10-15 chilometri di profondità, senza provocare feriti né danni significativi. Il sisma, il primo di magnitudo 5 o superiore nell’area dal 2018, è stato seguito da ulteriori repliche, tra cui magnitudo 5.1 e 5.4. Non ci sono rischi di tsunami. Nelle immagini l’allarme terremoto arrivato su un treno e poi la gente in strada a Yonago nella Prefettura di Tottori.