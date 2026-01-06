Epifania, a Madrid la parata dei Re Magi illumina le strade

I cristiani di tutto il mondo celebrano l’Epifania il 6 gennaio. In Spagna, questa ricorrenza viene festeggiata con sfilate che includono carri allegorici decorati con persone vestite come i Re Magi biblici (i ‘Reyes Magos’) che portarono doni a Gesù Bambino. Questo è anche il giorno in cui i bambini spagnoli scartano tradizionalmente i regali che, in altre parti del mondo, vengono consegnati da Babbo Natale il giorno di Natale. Ecco le strade di Madrid illuminate dalla parata più attesa dell’anno.