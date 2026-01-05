Accesso Archivi

lunedì 5 gennaio 2026

Venezuela, Orbàn: "Grazie all'azione di Trump, l'energia costerà meno"

LaPresse
Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che l’operazione militare statunitense in Venezuela, che ha deposto il presidente del Paese, Nicolás Maduro, è stata una “buona notizia” per l’Ungheria, visti i potenziali effetti positivi dell’azione sui mercati energetici mondiali. Intervenendo in una conferenza stampa a Budapest, Orbán, stretto alleato del presidente statunitense Donald Trump, ha affermato che, presi insieme, gli Stati Uniti e il Venezuela potrebbero controllare dal 40% al 50% delle riserve petrolifere globali.