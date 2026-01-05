Ucraina, Zelensky: "Cambiamenti in politica interna per rafforzare resilienza"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sta continuando i cambiamenti nella leadership politica per rafforzare la “resilienza ucraina”. Nel suo discorso serale di domenica, Zelensky ha detto di aver intervistato i possibili candidati alla nomina a capo delle regioni di Vinnytsia, Dnipro, Poltava, Ternopil e Chernivtsi. “La leadership a livello locale è altrettanto importante quanto la leadership a livello di governo centrale”, ha sottolineato Zelensky. Ha anche parlato della continuazione del dialogo con i partner sul rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina.