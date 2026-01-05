Ucraina, attacco russo con droni nella regione di Kiev: 2 morti – La diretta

Ancora bombardamenti russi sull’Ucraina nella mattinata di oggi 5 gennaio, alla vigilia di una nuova riunione a Parigi della coalizione dei ‘volenterosi’. Due persone sono morte in un raid con droni nella regione di Kiev, che ha danneggiato anche un centro medico. Intanto il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere che l’Ucraina abbia tentato di attaccare la residenza del presidente russo Vladimir Putin, come denunciato da Mosca nei giorni scorsi. Ecco tutte le notizie sul conflitto di oggi in diretta.

Guerra in Ucraina, le notizie del 5 gennaio Inizio diretta: 05/01/26 07:00 Fine diretta: 05/01/26 23:45