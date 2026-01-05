Ucraina, attacco russo con droni nella regione di Kiev: 2 morti – La diretta

Ancora bombardamenti russi sull’Ucraina nella mattinata di oggi 5 gennaio, alla vigilia di una nuova riunione a Parigi della coalizione dei ‘volenterosi’. Due persone sono morte in un raid con droni nella regione di Kiev, che ha danneggiato anche un centro medico. Intanto il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere che l’Ucraina abbia tentato di attaccare la residenza del presidente russo Vladimir Putin, come denunciato da Mosca nei giorni scorsi. Ecco tutte le notizie sul conflitto di oggi in diretta.
La Russia ha colpito Kiev e la regione della capitale ucraina con una serie di droni nella notte del 5 gennaio, uccidendo una persona a Kiev e un’altra nell”Oblast’ di Kiev, secondo le autorità regionali, come riportato dal Kiev Independent. Un centro medico privato nel distretto di Obolonskyi a Kiev è stato danneggiato nell’attacco e almeno tre persone sono rimaste ferite, secondo il Servizio di Emergenza Statale. Circa 70 persone si trovavano all’interno del centro medico al momento dell’attacco. Dei 26 pazienti del centro medico colpito durante l’attacco, 16 sono stati trasferiti negli ospedali municipali della capitale, ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Due dei feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni, ha aggiunto. Nell”Oblast’ di Kiev, almeno sette case e un edificio residenziale a più piani sono stati danneggiati, insieme a garage, diverse auto e magazzini.
“Non credo che quell’attacco sia avvenuto“. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando dall’Air Force One, a proposito del presunto attacco dell’Ucraina alla residenza del presidente russo Vladimir Putin con droni la scorsa settimana. Contestando le affermazioni del Cremlino che Trump aveva inizialmente accolto con profonda preoccupazione, il presidente Usa ha aggiunto: “Non crediamo che sia successo, ora che abbiamo potuto verificare“.
Trump ha affermato che “è successo qualcosa nelle vicinanze” della residenza di Putin, ma che i funzionari americani non hanno riscontrato che la residenza del presidente russo fosse stata presa di mira. Trump ha anche ribadito la determinazione degli Stati Uniti per il raggiungimento di un accordo, dopo che i funzionari europei hanno sostenuto che l’affermazione russa non era altro che un tentativo di Mosca di minare gli sforzi di pace.