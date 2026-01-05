Maduro trasferito in elicottero con la moglie in tribunale a New York

Il deposto presidente venezuelano Nicolas Maduro fa la sua prima apparizione lunedì in un tribunale americano per le accuse di narco-terrorismo che l’amministrazione Trump ha utilizzato per giustificare la sua cattura e il suo trasporto a New York. Maduro e sua moglie sono stati trasferiti tramite furgone ed elicottero alla corte federale di Manhattan, dove dovrebbero comparire a mezzogiorno (ora locale) davanti a un giudice per un procedimento legale breve, ma necessario, che probabilmente darà il via a una lunga battaglia legale sulla possibilità di processarlo negli Stati Uniti. La coppia è stata portata da una prigione di Brooklyn a un tribunale di Manhattan.