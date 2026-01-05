Brigitte Macron, 10 condanne per cyberbullismo contro la first lady francese

Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone con l’accusa di cyberbullismo nei confronti della first lady francese Brigitte Macron, imponendo pene che vanno da un corso di sensibilizzazione sul cyberbullismo a 8 mesi di reclusione con sospensione della pena. Il tribunale ha sottolineato che da parte degli imputati ci sono stati commenti “particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi” che facevano riferimento a false affermazioni rivolte a Brigitte Macron riguardanti una sua presunta identità transessuale e presunti reati pedofili. Gli imputati, 8 uomini e 2 donne di età compresa fra 41 e 65 anni, sono accusati di aver pubblicato “numerosi commenti maligni” sostenendo falsamente che la moglie del presidente Emmanuel Macron fosse nata uomo e collegando la differenza di età di 24 anni con il marito a pedofilia. Alcuni dei post sono stati visualizzati decine di migliaia di volte.

Brigitte Macron: “Procedimento legale avviato per dare l’esempio”

Brigitte Macron non ha partecipato al processo di 2 giorni, che si è tenuto in ottobre. Intervenendo domenica alla televisione nazionale TF1, ha dichiarato di aver avviato un procedimento legale per “dare l’esempio” nella lotta contro le molestie. Sua figlia, Tiphaine Auzière, ha testimoniato su quello che ha descritto come il “deterioramento” della vita di sua madre da quando le molestie online si sono intensificate. “Non può ignorare le cose orribili che vengono dette su di lei”, ha detto Auzière alla Corte, aggiungendo che l’impatto si è esteso a tutta la famiglia, compresi i nipoti di Macron.

L’imputata Delphine Jegousse, 51 anni, conosciuta come Amandine Roy e che si descrive come medium e autrice, è considerata una figura chiave nella diffusione dei rumor, dopo aver pubblicato un video di 4 ore sul suo canale YouTube nel 2021. E l’account X di Aurélien Poirson-Atlan, 41 anni, noto sui social media come Zoé Sagan, è stato sospeso nel 2024 dopo che il suo nome è stato citato in diverse indagini giudiziarie. Tra gli altri imputati figurano un funzionario eletto, un insegnante e un informatico. Diversi di loro hanno dichiarato alla Corte che i loro commenti erano intesi come umoristici o satirici e hanno affermato di non capire perché siano stati portati in tribunale. Il caso fa seguito ad anni di teorie complottistiche che sostenevano falsamente che Brigitte Macron fosse nata con il nome di Jean-Michel Trogneux, che in realtà è il nome di suo fratello. I Macron hanno anche intentato una causa per diffamazione negli Stati Uniti contro l’influencer conservatrice Candace Owens.

Emmanuel e Brigitte Macron, sposati dal 2007, si sono conosciuti al liceo dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte Macron, di 24 anni più grande del marito, all’epoca si chiamava Brigitte Auzière, era sposata e madre di tre figli.