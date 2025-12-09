Brigitte Macron insulta femministe: “Brutte str…”. La frase parlando con un comico accusato di stupro

Brigitte Macron è al centro delle polemiche per alcuni insulti rivolti alle attiviste femministe che sabato hanno interrotto lo spettacolo del comico Ary Abittan, accusato di stupro. Le parole della première dame sono state riprese in un video domenica e sono state pubblicate ieri dal sito Public, prima di fare il giro dei social. Nel filmato si vede la donna nel backstage dello spettacolo del comico alle Folies Bergère di Parigi, mentre lo rassicura prima di salire sul palco. La sera prima, manifestanti del collettivo femminista ‘Nous Toutes’ a volto coperto avevano interrotto lo spettacolo gridando ‘Abittan, stupratore‘.

Brigitte Macron allo spettacolo del comico Abittan accusato di stupro

“Ho paura”, sono le parole di Abittan. “Se ci sono delle brutte str…, le buttiamo fuori”, risponde Brigitte Macron nel video ridendo, “soprattutto i banditi mascherati”. Ary Abittan, attore e comico francese di 51 anni, è stato accusato di stupro alla fine del 2021 da una giovane donna con cui si frequentava da alcune settimane. Da allora è stato scagionato da tutte le accuse, una sentenza confermata in appello a gennaio, dopo un’indagine durata tre anni.

“Brigitte Macron non approva questi metodi radicali”

Ieri l’entourage di Brigitte Macron ha dichiarato all’emittente Bfmtv che la First Lady “aveva in programma di assistere allo spettacolo di Ary Abittan da diversi giorni”. La fonte ha spiegato che “questo scambio dovrebbe essere visto semplicemente come una critica ai metodi radicali utilizzati da coloro che, indossando maschere, hanno interrotto lo spettacolo di Ary Abittan sabato sera per impedire all’artista di esibirsi”. “Brigitte Macron non approva questi metodi radicali”, ha aggiunto la stessa fonte.

Il video della moglie del presidente francese Emmanuel Macron sta facendo il giro della rete dopo essere stato diffuso dal settimanale Public. La Premiere dame, che scherza con Abittan in teatro, dove si trovava per assistere allo spettacolo del comico “Folies Bergère”, ha scatenato forti polemiche in Francia.