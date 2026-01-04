Venezuela, proteste a Madrid contro l'intervento Usa

Domenica un gruppo di dimostranti si è riunito davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Madrid per protestare contro l‘azione militare americana in Venezuela, con raid e la cattura del presidente Nicolas Maduro, portato a New York dove sarà processato per traffico di droga. La polizia spagnola ha monitorato la manifestazione, i partecipanti, che sventolavano bandiere venezuelane cubane e palestinesi, contestano quello che ritengono un intervento illegittimo in un Paese sovrano da parte dell’amministrazione Trump.