Ucraina, Zelensky: “Fondamentale che supporto partner continui”

“È di fondamentale importanza per l’Ucraina che il sostegno dei partner continui: un’assistenza costante alla difesa e il rafforzamento della nostra difesa aerea”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Quasi ogni giorno, le vite in Ucraina sono minacciate a causa di attacchi e raid russi con vari tipi di armi contro il nostro popolo”, ha aggiunto spiegando che “solo questa settimana, la Russia ha lanciato più di 1.070 bombe aeree guidate, quasi 1.000 droni d’attacco e sei missili contro l’Ucraina”.

“Tutto ciò che è stato concordato con i nostri partner deve essere accelerato il più possibile. Ogni missile per i sistemi di difesa aerea attualmente in deposito presso i partner può davvero salvare vite umane”, ha dichiarato ancora. “La stabilità e la prevedibilità dell’assistenza all’Ucraina sono ciò che può davvero spingere Mosca verso la diplomazia. Contiamo sulla continua assistenza alla difesa e sul supporto ai documenti preparati sulle garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e dei partner della Coalizione dei Volenterosi. Sono grato a tutti coloro che in tutto il mondo, con la loro forza, sostengono la diplomazia e tutti gli sforzi per una pace giusta”, ha concluso il leader di Kiev.

La guerra non si ferma: raid su entrambi i fronti

È intanto salito a quattro il numero delle vittime in seguito al raid effettuato dalle forze armate russe sulla città ucraina di Kharkiv lo scorso 2 gennaio. Lo ha reso noto sui social il sindaco Igor Terekhov spiegando che sotto alle macerie “sono stati trovati resti del corpo di un’altra persona”.

Mentre una persona è stata uccisa e altre due ferite nella regione russa di confine di Belgorod in seguito all’attacco di un drone ucraino contro una vettura. Il governatore locale Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che tra i feriti c’è anche un bambino di 4 anni.

Oltre 11mila persone nella regione russa di Kursk sono rimasti senza elettricità a seguito di un attacco di droni ucraini contro gli impianti energetici nel villaggio di Khomutovka. Lo ha annunciato il capo della regione, Alexander Khinshtein. Lo riporta la Tass.