Crans-Montana, in centinaia alla messa e alla processione per le vittime

Centinaia di persone hanno partecipato alla messa domenicale a Crans-Montana in memoria delle vittime dell’incendio divampato la notte di Capodanno in un bar della località alpina svizzera, che ha causato 40 morti e molti feriti gravi. I partecipanti sono usciti in silenzio dalla cappella al suono della musica d’organo dopo la funzione celebrata nella Chapelle Saint-Christophe.Alcuni si sono abbracciati, altri hanno applaudito, prima di unirsi alla marcia silenziosa che è salita sulla collina fino al bar Le Constellation, luogo della tragedia, raccogliendosi in preghiera. Poi è partito un applauso prolungato, con la gente che ha deposto mazzi di fiori su un memoriale improvvisato, ricoperto di candele, fiori, peluche e altri omaggi.