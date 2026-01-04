Crans-Montana, Tajani: “Accertate sei vittime italiane”

Identificata la quarta: è Chiara Costanzo. Sono 24 finora i corpi a cui è stata data un’identità. Il Papa: “Prego per i giovani defunti, i feriti e le famiglie”

“Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate. I feriti invece stanno per essere accompagnati tutti in Italia. Tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Tg2. “Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall’Aeronautica militare”, ha aggiunto. L’elenco completo delle vittime italiane della strage di Crans-Montana è quindi composto da: Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e la 15enne italo-svizzera Sofia Prosperi.

È stata identificata la quarta vittima italiana della strage di Crans Montana. Si tratta della sedicenne milanese Chiara Costanzo. La famiglia è stata avvertita dalle autorità elvetiche. Nella giornata di ieri era già stato ufficializzato il decesso di Achille Barosi, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini.

È intanto salito a 24 il numero delle vittime identificate dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana in Svizzera. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese citata da media locali. Fra loro cittadini svizzeri, italiani, un rumeno, un francese e un turco.

Leone XIV: “Prego per giovani defunti, i feriti e le famiglie”

“Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Crans Montana, in Svizzera. Assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari”. Così Papa Leone XIV dopo l’Angelus, davanti ai fedeli e ai pellegrini in piazza San Pietro.

Vescovo Sion legge messaggio Papa durante messa per vittime

Il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey, nel corso della messa a Crans-Montana in memoria della vittime del rogo di Capodanno ha letto un messaggio di Papa Leone XIV. “Si unisce al nostro dolore e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie delle vittime e sostenere il coraggio di coloro che soffrono“, ha affermato il vescovo.

Ambasciatore italiano: “Tragedia evitabile”

“Questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile con prevenzione e buonsenso che non ci sono state”. Lo ha affermato ai microfoni di Sky da Crans-Montana l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. “La magistratura si sta adoperando per fare chiarezza – ha aggiunto – i familiari delle vittime e tutti noi abbiamo il diritto di sapere”. Il diplomatico ha poi ricordato che sono ancora 5 i cittadini italiani feriti che si trovano ricoverati negli ospedali elvetici.

“Cinque connazionali feriti in condizioni serie”

Sono ancora cinque i cittadini italiani feriti nella strage di Crans Montana che si trovano ricoverati negli ospedali elvetici. Lo ha reso noto a Sky l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. “Quattro si trovano a Zurigo e uno a Losanna ma dovrebbero essere rimpatriati in Italia”, ha aggiunto. Quanto alle loro condizioni “sono serie”, ha aggiunto il diplomatico.

Il 9 gennaio lutto nazionale in Svizzera

“Il 9 gennaio, la Confederazione Svizzera, in collaborazione con le chiese svizzere, organizza una giornata di lutto nazionale”. Lo ha reso noto il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Tutte le campane delle chiese svizzere suoneranno alle 14 per l’inizio della cerimonia commemorativa a Crans-Montana.