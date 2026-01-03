Venezuela, il messaggio della tv di Stato: "Gravissima aggressione militare Usa"

“Il Venezuela respinge, ripudia e denuncia davanti alla comunità internazionale la gravissima aggressione militare perpetrata dall’attuale governo degli Stati Uniti d’America contro il territorio e la popolazione venezuelana”. Queste le parole del conduttore della tv di Stato venezuelana Barry Cartaya che alle 3.29 del mattino del 3 gennaio ha denunciato i raid americani leggendo il comunicato del governo di Caracas.

Colpite, ha riferito il Venezuela, “località civili e militari della città di Caracas, capitale della Repubblica, e degli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira”. Il presidente americano Donald Trump ha confermato l’attacco parlando di successo sul larga scala e ha fatto sapere che sono stati catturati il presidente venezuelano Nicolàs Maduro e la moglie. I due sono stati trasferiti fuori dal Paese.