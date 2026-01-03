Crans-Montana, mamma di un ragazzo scomparso: "Voglio sapere dove si trova mio figlio, lo cerco ovunque"

“Sto cercando ovunque il corpo di mio figlio, è da qualche parte”. La disperazione è di Laetitia Brodard, mamma di Arthur Brodard, 16enne di Losanna, in Svizzera, uno dei giovani di cui non si hanno più notizie dopo l’incendio al bar Le Costellation, a Crans-Montana, la notte di Capodanno. Almeno 40 le vittime ma centinaia sono i feriti. “Voglio sapere dove si trova mio figlio ed essere al suo fianco. Ovunque sia, che sia nel reparto di terapia intensiva o all’obitorio. Il mio posto non è qui”, ha aggiunto la donna.