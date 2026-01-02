Crans-Montana, Protezione Civile: "Sistema italiano si è mosso subito per aiutare autorità elvetiche"

“Il sistema italiano si è attivato subito sin da ieri mattina per dare il sostegno alle autorità elvetiche”. Così Luigi D’Angelo direttore operativo per il coordinamento dell’emergenze del Dipartimento della Protezione civile parlando da Crans-Montana dove si è verificato l’incendio nella notte di Capodanno che ha provocato la morte di oltre 40 persone, tra cui molti giovanissimi. Tra i dispersi anche 6 italiani.

“Le autorità elvetiche hanno attivato anche il meccanismo europeo di protezione civile quindi hanno chiesto ai paesi di dare disponibilità di posti letto per accogliere ustionati gravi e anche il trasporto di queste persone dagli ospedali svizzeri verso il nostro Paese. Abbiamo immediatamente risposto a questo appello, abbiamo attivato la centrale remota delle operazioni di soccorso che opera in questi casi”, ha spiegato D’Angelo aggiungendo: “C’è questa attività continua e costante”.