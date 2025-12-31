Accesso Archivi

mercoledì 31 dicembre 2025

Freddo intenso negli Usa: atteso quasi un metro di neve nello Stato di New York

Un’ondata di freddo intenso con temperature percepite vicino allo zero ha colpito gli stati americani di New York, Iowa, Nebraska, Minnesota e Wisconsin. Il fronte freddo segue una tempesta che ha attraversato il Midwest e i Grandi Laghi con neve, ghiaccio, pioggia e venti forti. Circa 60.000 utenti in tutti gli Stati Uniti sono rimasti senza elettricità. Nello stato di New York occidentale e settentrionale la neve potrebbe raggiungere fino a 90 centimetri, con alberi e linee elettriche abbattuti dal vento.