Terremoto in Perù, due nuove scosse di magnitudo 5.1 e 3.8

Due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 5.1 e 3.8, sono state registrate al largo della costa di Chimbote, nel nord del Perù, nella stessa area dove sabato 25 persone sono rimaste ferite in seguito a un sisma di magnitudo 6, avvertito anche a Lima e in diverse città del nord del Paese. Lo riferiscono fonti locali. Le prime scosse sono state avvertite alle 18.19 (ora locale) con epicentro a 66 chilometri a ovest di Chimbote, nell’Oceano Pacifico, stando a quanto riferito dall’Istituto Geofisico del Perù (IGP). Questo movimento ha avuto origine a 51 chilometri di profondità e ha raggiunto un’intensità di IV nella città portuale situata nella regione di Áncash, a circa 425 chilometri a nord di Lima.