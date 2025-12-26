Powerball, jackpot da 1,81 miliardi di dollari: le immagini dal luogo della vincita da record

Un biglietto Powerball acquistato in una stazione di servizio fuori Little Rock, in Arkansas, ha vinto un jackpot di 1,817 miliardi di dollari. I numeri vincenti – 04, 25, 31, 52 e 59, con il numero Powerball 19 – sono stati annunciati la vigilia di Natale. Si tratta del secondo montepremi più alto nella storia degli Stati Uniti e del più alto premio Powerball del 2025. Il jackpot prevede un’opzione di pagamento in contanti forfettario di 834,9 milioni di dollari o l’intero ammontare distribuito nel corso degli anni.