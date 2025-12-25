Ucraina, bombardieri russi sui mari di Barents e Norvegia. Zelensky: “Ognuno di noi si augura la morte di Putin”

I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno effettuato un volo pianificato sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia e in alcuni momenti sono stati scortati da caccia stranieri. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla agenzie russe. “Il volo è durato più di sette ore. In alcune fasi del percorso, i bombardieri sono stati scortati da aerei da combattimento di paesi stranieri”, ha spiegato. “Tutti i voli degli aerei delle Forze aerospaziali russe vengono effettuati nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo”, ha sottolineato il ministero. “Gli equipaggi degli aerei a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque neutrali dell’Artico, dell’Atlantico settentrionale, dell’Oceano Pacifico, del Baltico e del Mar Nero”. Tutto questo nel giorno di Natale, dopo che Mosca ha dichiarato che non ci sarebbe stata una tregua, nonostante il rinnovato appello del Papa.
Il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha affermato che nella notte le forze russe hanno intercettato e distrutto 8 droni diretti verso la capitale. Nelle prime ore del mattino Sobyanin ha segnalato suoi social, come riporta Ukrainska Pravda, l’abbattimento di droni che stavano “attaccando Mosca”.
Una persona è morta nell’attacco di questa notte delle forze russe alle infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Altre due sono rimaste ferite. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione regionale di Odessa, Oleg Kiper, citato da Rbc Ukraine. L’attacco, ha aggiunto, ha causato danni ai locali amministrativi, produttivi e ai magazzini. In alcune strutture sono scoppiati incendi, che sono stati spenti dai soccorrito
Droni ucraini hanno attaccato il porto di Temryuk, nella regione russa di Krasnodar, provocando un incendio in due serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi. Lo ha riferito il quartier generale operativo della regione di Krasnodar, citato dai media russi, secondo cui l’incendio ha coperto un’area di circa 2.000 metri quadrati. Non ci sarebbero vittime e le fiamme sono state domate dalle squadre di emergenza.
“Celebriamo il Natale in tempi difficili. Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o bombardare la cosa più importante. Il nostro cuore ucraino. La nostra fede reciproca e la nostra unità”. E’ uno dei passaggi del messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto al Paese in occasione del 25 dicembre.
“Oggi, gli ucraini festeggiano il Natale insieme nella stessa data, come una grande famiglia”, ha aggiunto. Zelensky ha poi sottolineato che i sogni di tutti gli ucraini in questi giorni sono simili, riferendosi alla possibile sorte di Vladimir Putin, che non nomina. “Oggi abbiamo tutti un sogno. Che possa morire, ognuno potrebbe pensare tra sé e sé”, ha detto il presidente ucraino. “Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo”, ha aggiunto.