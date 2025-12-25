Ucraina, bombardieri russi sui mari di Barents e Norvegia. Zelensky: “Ognuno di noi si augura la morte di Putin”

I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno effettuato un volo pianificato sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia e in alcuni momenti sono stati scortati da caccia stranieri. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla agenzie russe. “Il volo è durato più di sette ore. In alcune fasi del percorso, i bombardieri sono stati scortati da aerei da combattimento di paesi stranieri”, ha spiegato. “Tutti i voli degli aerei delle Forze aerospaziali russe vengono effettuati nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo”, ha sottolineato il ministero. “Gli equipaggi degli aerei a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque neutrali dell’Artico, dell’Atlantico settentrionale, dell’Oceano Pacifico, del Baltico e del Mar Nero”. Tutto questo nel giorno di Natale, dopo che Mosca ha dichiarato che non ci sarebbe stata una tregua, nonostante il rinnovato appello del Papa.

Ucraina, tutte le notizie di oggi 25 dicembre – La diretta Jet russi hanno sorvolato i mari di Barents e di Norvegia. Nel discorso di Natale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che tutti “ci auguriamo la morte” di Putin. “Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina, ha aggiunto Inizio diretta: 25/12/25 10:34 Fine diretta: 25/12/25 22:00