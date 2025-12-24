Papa Leone XIV chiede una tregua di Natale: appello per la pace a Gaza e in Ucraina

(LaPresse) Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per una tregua natalizia nei principali scenari di guerra, in particolare a Gaza e in Ucraina. Il Pontefice ha invitato tutte le persone di buona volontà a fermare le armi almeno durante la festività della nascita del Salvatore, auspicando 24 ore di pace in tutto il mondo. Un appello che arriva dopo la notizia del rifiuto, da parte della Russia, della proposta di una tregua natalizia. “Provo tristezza per il fatto che apparentemente questa richiesta non sia stata accolta”, ha dichiarato Leone XIV, ribadendo la necessità di un gesto concreto di pace, anche solo per un giorno, nel segno del Natale. Uscendo da Castel Gandolfo per fare ritorno in Vaticano, il Papa ha ricordato anche la visita del cardinale Pierbattista Pizzaballa a Gaza e ha riferito di aver contattato il parroco locale, padre Gabriel Romanelli. “Stanno cercando di celebrare una festa in mezzo a una situazione ancora molto precaria“, ha sottolineato il Pontefice, esprimendo la speranza che l’accordo per il cessate il fuoco possa andare avanti. Un messaggio forte, nel cuore delle festività, che richiama la comunità internazionale alla responsabilità e alla pace.