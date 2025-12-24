Nigeria, media: esplosione in moschea a Maiduguri, molti morti

Un’esplosione è avvenuta in una moschea a Maiduguri, in Nigeria, durante la preghiera della sera. Lo riportano diversi media locali. Secondo il Daily Trust, che cita un sopravvissuto all’attacco, “molti fedeli sono morti e altri hanno riportato ferite di varia entità”. Il Daily Trust riferisce che si sarebbe trattato di un kamikaze, mentre un altro giornale nigeriano, Vanguard, riferisce di un ordigno esplosivo improvvisato esploso intorno alle 18. Maiduguri è la capitale dello Stato nigeriano di Borno. La moschea colpita è quella di Gamboru, che si trova nel mercato di Gamboru.