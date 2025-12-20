Ucraina, oggi colloqui a Miami. Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio – La diretta

C’è attesa a Miami per i colloqui tra Stati Uniti e Russia durante i quali si discuterà del piano di pace tra Kiev e Mosca. Anche i team di Ucraina e Unione europea sono in Florida per i negoziati, mediati dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e dal genero del presidente Usa Jared Kushner.

Bruxelles ieri ha approvato un pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro. Il prestito viene garantito dal bilancio europeo per i prossimi due anni. E’ stata quindi accantonata la proposta basata sugli asset russi congelati. Intanto prosegue il conflitto armato tra le parti: questa mattina le forze ucraine hanno fatto sapere di aver colpito una nave da guerra russa e un pozzo petrolifero nel Mar Caspio.