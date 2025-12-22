Groenlandia, Trump nomina Landry inviato speciale. Danimarca: “Usa rispettino nostra integrità territoriale”

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato la nomina del governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia, il vasto territorio semi-autonomo della Danimarca che Trump ha affermato essere necessario per Washington. In un post sui social media di domenica, Trump ha annunciato la nomina affermando: “Jeff capisce quanto la Groenlandia sia essenziale per la nostra sicurezza nazionale”.

Subito è arrivata la reazione di Copenaghen. La Danimarca è tornata, infatti, a insistere sul tema del rispetto dell’integrità territoriale, dopo la nomina. Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen afferma che il suo Paese insiste sul fatto che tutti, compresi gli Stati Uniti, debbano rispettare “l’integrità territoriale del Regno di Danimarca”. Il suo commento arrivo dopo che Trump ha annunciato la nomina del governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia. Trump ha ripetutamente rivendicato la giurisdizione degli Stati Uniti sulla Groenlandia, un vasto territorio semi-autonomo della Danimarca, e non ha escluso l’uso della forza militare per prendere il controllo dell’isola artica, ricca di minerali e posizionata in modo strategico.

Ue: “Inviato Usa? essenziale preservare sovranità Danimarca”



“Non spetta a noi commentare le decisioni degli Stati Uniti, ma quello che posso dire sulla posizione dell’Ue è quanto segue, che è la nostra posizione di lunga data sulla questione: preservare l’integrità territoriale del Regno di Danimarca, la sua sovranità e l’inviolabilità dei suoi confini è essenziale per l’Unione europea” ha affermato un portavoce del Servizio per l’azione esterna Ue nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sulla nomina del governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia.