Fanil Sarvarov, chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba

Il generale russo Fanil Sarvarov, ucciso oggi a Mosca nell’esplosione di un ordigno che era sotto la sua auto, era a capo del Dipartimento addestramento operativo delle forze armate della Russia. Il Guardian sottolinea che Sarvarov, 56 anni, supervisionava l’addestramento al combattimento e la preparazione delle forze armate russe nella guerra in Ucraina e aveva una vasta esperienza nelle guerre post-sovietiche del Cremlino. Ha partecipato a entrambe le guerre in Cecenia e in seguito ha svolto un ruolo nell’organizzazione dell’intervento militare russo in Siria nel 2015-2016.



Secondo la biografia riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Sarvarov era nato l’11 marzo 1969 a Gremyachinsk, nella regione russa di Perm. Si era diplomato alla Scuola superiore di comando dei carri armati di Kazan nel 1990, all’Accademia militare delle forze corazzate nel 1999 e all’Accademia militare dello Stato maggiore nel 2008. Sarvarov ha partecipato “alle operazioni di combattimento nel conflitto osseto-inguscio e all’operazione antiterrorismo in Cecenia, e ha svolto missioni in Siria”, riporta Ria Novosti, mentre nel 2016 è diventato capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore. È stato insignito dell’Ordine del coraggio, dell’Ordine al merito militare, della Medaglia Suvorov e dell’Ordine al merito della patria.