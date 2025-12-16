Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa

Un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, e tre persone sono rimaste ferite. Non ci sarebbero vittime. Il Servizio di Emergenza Statale ha riferito che diversi piani dell’edificio sono andati a fuoco. Il video, condiviso dal servizio stesso, mostra diverse brigate di vigili del fuoco che combattono l’incendio e evacuano i residenti. La Russia nelle stesse ore ha colpito anche la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, provocando un incendio di vasta portata in magazzini contenenti elettrodomestici.