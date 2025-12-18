Ucraina, Zelensky: "Vorrei che gli Usa esercitassero più pressione su Putin"

Volodymyr Zelensky chiede a Washington di esercitare maggiore pressione su Mosca affinché si raggiunga un accordo di pace. “Il Donbass è una questione irrisolta, abbiamo opinioni diverse”. “Siamo in guerra e gli Stati Uniti possono davvero fermare Putin. Stanno mediando, è vero, ma vorrei che facessero molto di più per esercitare pressione sulla Russia, perché penso che Putin non voglia fermare questa guerra”, ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo.