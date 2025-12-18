Russia, attacco ucraino sulla regione di Rostov: palazzo in fiamme a Bataysk

Almeno una persona è rimasta uccisa e altre sette sono rimaste ferite in Russia, nella regione di Rostov, durante un attacco notturno con droni ucraini. Lo ha dichiarato il governatore Yuri Slyusar. L’attacco ha provocato un incendio in un edificio residenziale nella città di Bataysk. Anche un altro immobile è stato danneggiato nella vicina città di Rostov-On-Don.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato 77 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e la Crimea annessa.