Attentato Bondi Beach, a Sydney i funerali della piccola Matilda

Centinaia di persone si sono riunite giovedì a Sydney per i funerali di Matilda, la bambina di 10 anni uccisa nell’attacco durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach. La piccola stava giocando durante i festeggiamenti di domenica, poco prima di essere uccisa insieme ad altre 14 persone. Il rabbino Dovid Slavin ha dichiarato che i genitori di Matilda erano arrivati in Australia dall’Ucraina e “si erano allontanati dall’Europa orientale devastata dalla guerra per venire qui in cerca di una vita migliore”.