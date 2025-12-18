A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur

Giovedì all’alba gli agricoltori in protesta hanno portato i loro trattori a Bruxelles per protestare contro l’accordo commerciale con il blocco del Mercosur. Si prevedeva che circa 10.000 agricoltori avrebbero manifestato nei pressi del Consiglio europeo, dove i leader dell’UE si riuniranno per un vertice.

L’accordo di libero scambio previsto tra l’UE e i cinque paesi attivi del Mercosur – Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia – eliminerebbe progressivamente i dazi su quasi tutti i beni scambiati tra i due blocchi nei prossimi 15 anni. L’accordo è in fase di negoziazione da 25 anni e, una volta ratificato, coprirebbe un mercato di 780 milioni di persone e un quarto del prodotto interno lordo mondiale. Martedì i legislatori dell’UE hanno votato per portare avanti l’accordo aggiungendo nuove garanzie e approvando le concessioni agli agricoltori fatte dalla Commissione europea.