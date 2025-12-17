Mercosur, Tajani: "Servono alcune correzioni ma firmeremo"

“Noi siamo favorevoli a fare l’accordo, c’è da vedere cosa si deve correggere per le clausole di salvaguardia per alcuni settori del mondo agricolo ma risolto questo noi firmeremo. Sarà adesso o a gennaio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a Milano a margine della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, in merito al Mercosur, il partenariato politico ed economico che l’Europa intende stipulare per rendere più semplice il commercio con i Paesi del Sudamerica.