Usa, Hegseth annuncia operazione “Southern Spear” contro i narcotrafficanti

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha annunciato una nuova operazione contro i narcotrafficanti denominata “Southern Spear”. “Il presidente Trump ha ordinato un intervento e il Dipartimento della Difesa sta eseguendo”, ha scritto su X. “Oggi annuncio l’Operazione ‘Southern Spear’ per reprimere i ‘narcoterroristi’ nell’emisfero occidentale. Guidata dalla Joint Task Force Southern Spear e dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom)”. La missione ha l’obiettivo di difendere “il nostro Paese, eliminare i narcoterroristi dal nostro emisfero e mettere in sicurezza il nostro Paese dalle droghe che stanno uccidendo il nostro popolo”.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Tensione tra Usa e Venezuela

L’operazione di Washington ha nel mirino in particolare il Venezuela. Le forze statunitensi hanno già colpito diverse volte imbarcazioni di narcotrafficanti nelle acque caraibiche. La situazione è talmente tesa che Caracas ha attivato il Comando di difesa integrale con l’obiettivo di affrontare eventuali minacce. Gli Usa hanno aumentato il contingente militare e hanno dispiegato la portaerei Usa USS Gerald R. Ford “per smantellare le organizzazioni criminali transnazionali e contrastare il narcoterrorismo”, come aveva affermato Hegseth.

Secondo i dati forniti dall’amministrazione Trump, almeno 75 persone sono state uccise dall’esercito statunitense in attacchi nelle acque internazionali dal mese di agosto. Il governo repubblicano ha affermato che la missione ha lo scopo di frenare i trafficanti di droga, anche se il capo della Casa Bianca ha accennato alla possibilità di attacchi contro obiettivi all’interno del Venezuela con il presidente Nicolas Maduro che è stato descritto dai funzionari di Washington come il capo di un cartello della droga.