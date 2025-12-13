Siria, due soldati e un interprete Usa uccisi in un’imboscata

Due militari e un interprete civile statunitensi sono stati uccisi in un’imboscata dell’Isis nella Siria centrale. Altre tre persone sono rimaste ferite. “L’attacco è avvenuto mentre i soldati erano impegnati in un importante scontro”, si legge in un post sul social X del portavoce capo del Pentagono Sean Parnell, “la loro missione era a supporto delle operazioni anti-Isis/antiterrorismo in corso nella regione”. Il Comando Centrale ha precisato che, per rispetto delle famiglie e in conformità con la politica del Dipartimento della Guerra, l’identità dei militari non sarà resa nota fino a 24 ore dopo la notifica ai parenti più stretti. L’attacco alle truppe statunitensi in Siria è il primo a causare vittime dalla caduta del presidente siriano Bashar Assad un anno fa.

Hegseth: “Selvaggio che ha attaccato soldati Usa è stato ucciso”

“Il selvaggio che ha perpetrato questo attacco è stato ucciso dalle forze alleate“. È quanto scrive in un post sul social X il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth dopo che due soldati e un interprete statunitensi sono stati uccisi in un’imboscata dell’Isis in Siria. “Sappiate che se prendete di mira gli americani, in qualsiasi parte del mondo, passerete il resto della vostra breve e ansiosa vita sapendo che gli Stati Uniti vi daranno la caccia, vi troveranno e vi uccideranno senza pietà“, aggiunge Hegseth. La sparatoria è avvenuta nei pressi della storica Palmira, secondo l’agenzia di stampa statale SANA, che in precedenza aveva riferito che due membri delle forze di sicurezza siriane e diversi militari statunitensi erano rimasti feriti. I feriti sono stati trasportati in elicottero alla guarnigione di al-Tanf, vicino al confine con l’Iraq e la Giordania. Il portavoce del ministero dell’Interno siriano, Nour al-Din al-Baba, ha dichiarato che un uomo armato legato all’Isis ha aperto il fuoco all’ingresso di una postazione militare. Ha aggiunto che le autorità siriane stanno indagando per stabilire se l’uomo armato fosse un membro dell’Isis o se ne condividesse semplicemente l’ideologia estremista. Ha smentito le notizie secondo cui l’autore dell’attacco sarebbe stato un membro delle forze di sicurezza.

Trump: “Ci vendicheremo per uccisione 3 americani”

Piangiamo la perdita di tre grandi patrioti americani in Siria, due soldati e un interprete civile. Allo stesso modo, preghiamo per i tre soldati feriti che, come è stato appena confermato, stanno bene”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Si è trattato di un attacco dell’Isis contro gli Stati Uniti e la Siria, in una zona molto pericolosa della Siria che non è completamente controllata da loro”, aggiunge, “il presidente siriano Ahmed al-Sharaa è estremamente arrabbiato e turbato da questo attacco. Ci vendicheremo”.