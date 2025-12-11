Nobel, Machado a Oslo: l'oppositrice venezuelana saluta la folla sotto il suo hotel

È arrivata a Oslo, capitale della Norvegia, Maria Corina Machado, l’oppositrice venezuelana premio Nobel per la pace anche se non ha fatto in tempo a partecipare alla cerimonia di premiazione. Machado si è affacciata al balcone del suo hotel nel centro della città e ha salutato la folla che la acclamava. Il premio è stato ritirato mercoledì dalla figlia Ana Corina Sosa che ha riportato le parole della madre: “Questo premio ha un significato profondo: ricorda al mondo che la democrazia è essenziale per la pace”.