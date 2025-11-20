Venezuela, Maduro avverte Trump: “Pronti con fucili e missili per difenderci”

Il Presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha affermato che l’intero sistema di fucili, armi pesanti e missili è pronto a “difendere l’intera area dell’asse Caracas-La Guaira”, citando, oltre alla capitale, la città in cui ha sede il principale porto del Paese. Maduro ha aggiunto di essere “molto lieto di vedere che il deposito di armi dei miliziani è installato e funzionante”. Lo riportano i media locali. L’annuncio del presidente venezuelano è arrivato in concomitanza con le recenti minacce dell’amministrazione di Donald Trump, che ha intensificato la sua politica di pressione nei confronti di Caracas.