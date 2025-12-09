Thailandia-Cambogia, ministero difesa Bangkok: "Determinati a difendere nostra integrità territoriale"

“La Thailandia è determinata a difendere la propria sovranità e integrità territoriale e pertanto devono essere adottate le misure militari necessarie per proteggere la sovranità e l’integrità territoriale della Thailandia”.

Lo ha detto in conferenza stampa il Contrammiraglio Surasat Kongsiri, portavoce del Ministero della Difesa thailandese. Bangkok fa sapere che negli scontri degli ultimi due giorni tra Thailandia e Cambogia un soldato tailandese è morto e 29 sono rimasti feriti. “La Cambogia ha violato gli accordi di cessate il fuoco e la dichiarazione congiunta firmata dai primi ministri di Cambogia e Thailandia nel mese di ottobre e, naturalmente, a seguito di tale violazione, siamo costretti a ricorrere alla sospensione della dichiarazione congiunta”