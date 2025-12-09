Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 9 dicembre 2025

Ultima ora

Terremoto in Giappone, il boato del sisma ripreso dalle telecamere di sicurezza

LaPresse
LaPresse

Almeno 33 persone sono rimaste ferite dopo che il terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale giapponese di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, prima che tutti gli allarmi fossero revocati. L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Nelle immagini il momento del sisma ripreso da alcune videocamere di sorveglianza e i danni ad alcuni edifici.