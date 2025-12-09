Terremoto in Giappone, il boato del sisma ripreso dalle telecamere di sicurezza

Almeno 33 persone sono rimaste ferite dopo che il terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale giapponese di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, prima che tutti gli allarmi fossero revocati. L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Nelle immagini il momento del sisma ripreso da alcune videocamere di sorveglianza e i danni ad alcuni edifici.