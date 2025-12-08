Ucraina, Trump: “Deluso da Zelensky, non ha ancora letto la proposta di pace”

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non è pronto” a firmare una proposta di pace redatta dagli Stati Uniti volta a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. “Sono un po’ deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, lo ha fatto poche ore fa. Il suo popolo la apprezza, ma lui no”, ha detto Trump parlando con i giornalisti prima di partecipare al Kennedy Center Honors, a Washington. L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: “Credo che la Russia sia d’accordo, ma non sono sicuro che lo sia anche Zelensky. Il suo popolo la apprezza. Ma lui non è pronto”.

“Netflix-Warner Bros? Potrebbe essere un problema“

Trump ha parlato anche della proposta di fusione da 72 miliardi di dollari tra Netflix e Warner Bros Discovery: “Potrebbe rappresentare un problema”. “Beh, dovrà passare attraverso un processo, e vedremo cosa succederà”, ha detto ai giornalisti sul red carpet dei Kennedy Center Awards, a Washington, secondo quanto riporta Nbc News. A proposito di Netflix, l’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: “Hanno una quota di mercato molto elevata. Quando hanno la Warner Bros., quella quota aumenta notevolmente”.