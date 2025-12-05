Netflix compra Warner Bros, accordo da 83 miliardi

Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. Le due società hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo. L’operazione in contanti e azioni è valutata a 27,75 dollari per azione WBD, con un valore aziendale complessivo di circa 82,7 miliardi di dollari (valore del patrimonio netto di 72 miliardi di dollari). La transazione dovrebbe concludersi dopo la separazione (già annunciata) della divisione Global Networks di WBD, Discovery Global, in una nuova società quotata in borsa, il cui completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026.

Netflix-Warner Bros, maxi catalogo di spettacoli e film

Amate serie Tv e film come Big Bang Theory, I Soprano, Il Trono di Spade, Il mago di Oz e l’Universo DC si uniranno al vasto catalogo di Netflix, tra cui Mercoledì, La casa di carta, Bridgerton.

“La nostra missione è sempre stata quella di intrattenere il mondo”, ha affermato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, “combinando l’incredibile catalogo di spettacoli e film della Warner Bros., da classici senza tempo come Casablanca e Quarto potere ai classici moderni come Harry Potter e Friends — con i nostri titoli che definiscono la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio. Insieme, possiamo offrire al pubblico più di ciò che ama e contribuire a definire il prossimo secolo di narrazione”.

“Questa acquisizione migliorerà la nostra offerta e accelererà il nostro business per i decenni a venire”, ha continuato Greg Peters, co-CEO di Netflix. “Warner Bros. ha contribuito a definire l’intrattenimento per oltre un secolo e continua a farlo con dirigenti creativi e capacità produttive fenomenali”, aggiunge, “attirando più fan al nostro servizio di streaming leader del settore, rafforzando l’intero settore dell’intrattenimento e creando maggiore valore per gli azionisti”.

“L’annuncio di oggi unisce due delle più grandi aziende di storytelling al mondo per offrire a un numero ancora maggiore di persone l’intrattenimento che amano guardare di più”, ha dichiarato David Zaslav, presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, “per oltre un secolo, Warner Bros. ha entusiasmato il pubblico, catturato l’attenzione mondiale e plasmato la nostra cultura. Unendoci a Netflix, garantiremo che le persone di tutto il mondo continueranno a godere delle storie più emozionanti del mondo per le generazioni a venire”.

Closing in 12/18 mesi

Secondo i termini dell’accordo fra Netflix e Warner Bros, si legge ne comunicato congiunto, “ciascun azionista di Wbd riceverà 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni ordinarie Netflix per ogni azione ordinaria Wbd in circolazione al momento della chiusura dell’operazione”. La chiusura dell’operazione avverrà “in 12/18 mesi”.