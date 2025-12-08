Ucraina, droni russi in diverse regioni: ci sono morti e feriti – La diretta

Droni russi hanno colpito Chernihiv, Okhtyrka e la regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, durante la notte. Il bilancio è di una persona morta, diversi feriti, tra cui bambini, oltre a numerosi incendi e case danneggiate. Inoltre, un drone russo si è schiantato nei pressi di un condominio a Chernihiv questa mattina presto, ferendo tre persone e causando danni ingenti, secondo il Dsns. Il drone è esploso vicino a un edificio residenziale, mandando in frantumi le finestre e innescando un incendio. Intanto Trump nella notte a Washington si rivolge a Zelensky: “Deluso da lui, non ha ancora letto il piano per la pace”.

Guerra in Ucraina Inizio diretta: 08/12/25 08:15 Fine diretta: 08/12/25 23:30