Ucraina, droni russi in diverse regioni: ci sono morti e feriti – La diretta

Nelle ultime 24 ore, in Ucraina, le truppe russe hanno conquistato i villaggi di Novodanilovka e Chervone. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “Unità del gruppo di forze Dnipro hanno liberato il villaggio di Novodanilovka, nella regione di Zaporizhzhia. Le unità del Gruppo di forze meridionale, a seguito di azioni attive e decisive, hanno liberato il villaggio di Chervone, nella Repubblica popolare di Donetsk”, si legge in una dichiarazione
“L’aggressione della Russia contro l’Ucraina rappresenta una minaccia esistenziale per l’Europa. Sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà e l’indipendenza non è solo un obbligo morale, ma anche un nostro interesse personale. Dobbiamo quindi procedere rapidamente con le proposte della Commissione volte a utilizzare i saldi di cassa derivanti dai beni immobilizzati della Russia per un prestito di riparazione all’Ucraina”. Lo afferma il primo ministro svedese Ulf Kristersson.
I leader di sette paesi Ue (Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia) hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per sostenere la proposta di un prestito di riparazione per l’Ucraina sugli asset russi immobilizzati. “Fin dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel 2022, l’Europa è stata ferma nel suo sostegno all’Ucraina. Lo facciamo perché è la cosa moralmente corretta da fare, ma anche perché le ambizioni imperialistiche della Russia minacciano la sicurezza europea al di là dell’Ucraina. Pertanto, l’Ucraina sta lottando anche per la nostra libertà e per i nostri valori. Ci impegniamo a trovare un sostegno solido a lungo termine che rafforzi l’Ucraina”, si legge nella missiva.”Considerando l’attuale portata e l’urgenza delle esigenze di bilancio e militari dell’Ucraina, sosteniamo fermamente la proposta della Commissione di un prestito di riparazione finanziato dai saldi di cassa dei beni russi immobilizzati nell’UE. Oltre a essere la soluzione finanziariamente più fattibile e politicamente realistica, affronta il principio fondamentale del diritto dell’Ucraina al risarcimento dei danni causati dall’aggressione”, sottolineano.”Il tempo è essenziale. Raggiungendo una decisione sul prestito di riparazione al Consiglio europeo di dicembre, abbiamo l’opportunità di mettere l’Ucraina in una posizione più forte per difendersi e in una posizione migliore per negoziare una pace giusta e duratura. Siamo pronti a lavorare in modo costruttivo insieme a voi a tal fine”, concludono i leader.
Stiamo già iniziando una nuova settimana diplomatica: ci saranno consultazioni con i leader europei. Innanzitutto, questioni di sicurezza, sostegno alla nostra resilienza, pacchetti di sostegno alla nostra difesa”, poi “difesa aerea, finanziamenti a lungo termine per l’Ucraina. Naturalmente, parleremo anche di una visione comune, di posizioni comuni nei negoziati”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Telegram. “I rappresentanti dell’Ucraina hanno tenuto colloqui sostanziali con i rappresentanti del presidente degli Stati Uniti d’America in questi giorni, e ora il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa Rustem Umerov e Andriy Gnatov, capo di Stato Maggiore, sono in viaggio verso l’Europa. Mi aspetto da loro informazioni dettagliate su tutto, su tutto ciò che è stato detto ai rappresentanti americani a Mosca, sulle sfumature che gli americani sono pronti a modificare nei negoziati con noi, con i ‘russi’”, prosegue Zelensky, che aggiunge: “Ieri abbiamo parlato con Stephen Witkoff e Jared Kushner: vi ringrazio per la vostra disponibilità a lavorare insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I rappresentanti americani conoscono le posizioni di base dell’Ucraina, è stata una conversazione costruttiva, anche se non facile. Continuiamo a lavorare”. “Alcune cose possono essere discusse solo di persona: Umerov e Gnatov mi riferiranno, e parlerò anche con i leader europei: abbiamo in programma incontri a Londra e a Bruxelles
“L’Europa voleva isolarci, non ci è riuscita, e adesso scopre che l’unica a essere isolata è lei”. Così Marat Bashirov, politologo vicino a Vladimir Putin che nel 2014 fu primo ministro della fittizia Repubblica separatista di Lugansk, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Meglio vanno le cose per la Russia a livello diplomatico, più è lontana la pace in Ucraina? “Al raggiungimento di un accordo di pace, secondo me lavorano altri fattori. Con Trump, gli Usa hanno cambiato il paradigma della promozione dei loro interessi. Che il principale concorrente in tutto il mondo per loro sia la Cina, lo si sapeva da molto. Questo obbliga per forza di cose la Casa Bianca a non considerarci più parte del cosiddetto ‘asse del male’. Ne consegue che il ‘caso ucraino’ per loro non ha più alcuna valenza. E vorrebbero solo sbarazzarsene”, aggiunge. Quali concessioni potrebbe fare Putin? “Su Nato, territori, dimensioni delle forze armate ucraine, nessuna. È una posizione rigida, e ufficiale. Tutto il resto sono sfumature di grigio”, sottolinea Bashirov. Che, alla domanda se l’isolamento della Russia sia finito, risponde: “Non da parte dell’Europa. Che infatti è rimasta sola. Ma il resto del mondo non lo aveva neppure cominciato, Usa compresi. Negli ultimi tempi, le imprese americane hanno occupato determinati settori del mercato in Russia, e lo hanno fatto apertamente, mentre le società europee se ne andavano”.
Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 67 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.”Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto 67 droni ucraini ad ala fissa: 24 nella regione di Bryansk, 12 nella regione di Saratov, 11 nella regione di Rostov, 9 nella regione di Volgograd, 2 droni ciascuno nelle regioni di Kursk, Leningrado e Tula e nella regione di Mosca, e 1 ciascuno nelle regioni di Kaluga, Oryol e Smolensk”, si legge nella dichiarazione.
I droni russi hanno colpito Chernihiv, Okhtyrka e la regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, durante la notte. Il bilancio è di una persona morta, diversi feriti, tra cui bambini, oltre a numerosi incendi e case danneggiate. Lo hanno reso noto le autorità, secondo quanto riporta ‘Kyiv Post’. Il Dsns, Servizio statale dell’Ucraina per le emergenze, ha confermato che una persona è morte e altre cinque sono rimaste ferite negli attacchi sferrati da Mosca nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui due bambini. Inoltre, un drone russo si è schiantato nei pressi di un condominio a Chernihiv questa mattina presto, ferendo tre persone e causando danni ingenti, secondo il Dsns. Il drone è esploso vicino a un edificio residenziale, mandando in frantumi le finestre e innescando un incendio. Il Servizio statale dell’Ucraina per le emergenze ha riferito anche che tre persone sono rimaste ferite, una delle quali ha richiesto il ricovero in ospedale. L’esplosione ha anche danneggiato le finestre e un gasdotto, che i soccorritori hanno spento. Finora, gli psicologi del Dsns hanno fornito assistenza a 24 residenti, ha dichiarato l’agenzia. La Russia, stando a quanto riporta ancora ‘Kyiv Post’ ha colpito anche la città di Okhtyrka, nella regione di Sumy, durante la notte, colpendo un condominio di nove piani con i droni. I soccorritori hanno riferito che l’incendio si è propagato tra gli appartamenti, dal secondo al quinto piano. Trentacinque residenti sono stati evacuati, mentre i soccorritori ne hanno liberati altri sette, tra cui un bambino, dagli appartamenti danneggiati.