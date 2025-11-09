Giappone, terremoto 6.7 lungo la costa: rientra l’allerta tsunami

Forte terremoto in Giappone con allerta tsunami. L’Agenzia meteorologica giapponese ha comunicato che domenica si è verificato un forte sisma al largo della costa settentrionale del Paese asiatico. L’agenzia ha dichiarato che il terremoto, di magnitudo preliminare 6.7, ha colpito la costa della prefettura di Iwate a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie del mare. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha revocato l’allerta tsunami circa tre ore dopo la scossa iniziale del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha scosso il nord del Giappone, al largo della costa della prefettura di Iwate. alle 17.03 ora giapponese. L’agenzia meteorologica ha però precisato che l’area resta a rischio di forti terremoti per circa una settimana, soprattutto nei due o tre giorni successivi. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni, né segnalazioni di anomalie nelle due centrali nucleari della zona. L’Agenzia meteorologica giapponese aveva emesso un avviso di tsunami fino a 1 metro lungo la regione costiera settentrionale, e successivamente aveva affermato che l’acqua poteva raggiungere i 3 metri di altezza in alcuni punti. Uno tsunami di circa 10 centimetri è stato rilevato nella città di Ofunato, nella prefettura di Iwate, nel porto di Ominato, a Miyako e Kamaishi, e successivamente fino a 20 centimetri nella zona costiera di Kuji.

Anche lo tsunami a Ofunato ha raggiunto i 20 centimetri, secondo l’agenzia.