La maggior parte delle persone erano ospiti rimasti intrappolati nell'albergo

Un incendio è scoppiato in un hotel di 6 piani nel quartiere Burrabazar di Calcutta, uno dei più antichi e trafficati. Almeno 15 persone sono morte. La maggior parte di loro è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essersi buttata dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme.

Il rogo è divampato intorno alle 19.30 (le 15 di ieri in Italia) presso il Rituraj Hotel, situato in Madanmohan Street. Dieci autopompe sono state inviate sul posto e le fiamme sono state domate intorno all’1 (le 21.30 in Italia). Secondo la polizia, la maggior parte delle persone uccise nell’incendio erano ospiti che sono rimasti intrappolati nell’albergo. Lo riportano i media locali.

“È stata istituita una squadra speciale per indagare sulla causa dell’incendio e verificare le misure di sicurezza in atto. L’indagine esaminerà anche le difficoltà incontrate dagli ospiti durante l’evacuazione dall’edificio”, ha detto ai giornalisti il commissario di polizia Manoj Kumar Verma.

“Sono angosciato dalla perdita di vite umane a causa di un incendio a Calcutta. Condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari. Auguri di pronta guarigione ai feriti”. Lo ha scritto in un post sul social X il primo ministro indiano Narendra Modi. “Verrà versata un’indennità di 200.000 rupie (circa 2.000 euro, ndr) ai parenti più stretti di ciascuna delle vittime e ai feriti saranno versate 50.000 rupie (circa 500 euro)”, ha aggiunto.

