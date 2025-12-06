Ucraina, blackout in sei regioni dopo attacchi di Mosca: oggi nuovo round di negoziati con gli Usa – la diretta

I funzionari di Stati Uniti e Ucraina si incontreranno per il terzo giorno in Florida, nell’ambito dei negoziati di pace. Intanto nella notte nuovi raid della Russia sul Paese, con diffusi blackout in diverse regioni.
La marina svedese avvista sottomarini russi nel Mar Baltico “quasi settimanalmente”. Lo ha affermato il capitano Marko Petkovic, come riporta il Guardian. Petkovic ha sottolineato che Mosca sta “rafforzando costantemente” la sua presenza nella regione e che gli avvistamenti delle sue navi sono una prassi abituale per la marina svedese. È “molto comune”, ha detto, aggiungendo che il numero di avvistamenti è aumentato negli ultimi anni. La regione del Mar Baltico si trova ad affrontare una serie crescente di minacce, tra cui sospetti attacchi ibridi da parte di droni, presunti sabotaggi di infrastrutture sottomarine e un flusso costante di vecchie petroliere sotto forma di navi della flotta ombra che trasportano petrolio greggio dalla Russia. Svezia, in Mar Baltico avvistiamo numerosi sottomarini russi
Lo scudo protettivo del reattore nucleare responsabile del disastro di Chernobyl in Ucraina si è deteriorato a dopo un attacco con drone all’inizio di quest’anno, a tal punto da non riuscire più a svolgere la sua funzione principale, ovvero quella di bloccare le radiazioni. Lo ha annunciato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Un’ispezione effettuata la scorsa settimana ha rivelato che la struttura di confinamento in acciaio, costruita con grande impegno e con un costo di 1,5 miliardi di euro accanto al reattore distrutto, “aveva perso le sue principali funzioni di sicurezza”, ha affermato Rafael Grossi, direttore generale dell’Aiea. Sebbene siano state effettuate alcune riparazioni, “un ripristino completo resta essenziale per prevenire un ulteriore degrado e garantire la sicurezza nucleare a lungo termine”, ha aggiunto Grossi. Lo riporta il Guardian. L’attacco di un drone a febbraio ha provocato un buco nella struttura, ma le Nazioni Unite hanno assicurato che i livelli di radiazione sono rimasti normali e stabili e che non sono state segnalate perdite di radiazioni. Mentre le autorità ucraine hanno affermato che il drone era russo, Mosca ha negato che avesse attaccato l’impianto. I lavori sulla struttura sono stati completati nel 2019 da un’iniziativa guidata dall’Europa. L’esplosione di Chernobyl del 1986, avvenuta quando l’Ucraina faceva parte dell’Unione Sovietica, aveva diffuso radiazioni in tutta Europa.
“In molte regioni sono in corso operazioni di soccorso dopo gli attacchi russi di ieri sera contro infrastrutture civili. Purtroppo si registrano alcuni danni. Un attacco con droni ha distrutto l’edificio della stazione ferroviaria principale di Fastiv. L’attacco era inutile dal punto di vista militare e i russi non potevano non esserne consapevoli”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Gli obiettivi principali di questi attacchi, ancora una volta, sono stati gli impianti energetici. L’obiettivo della Russia è quello di infliggere sofferenze a milioni di ucraini, e si abbassa al punto da lanciare missili su città pacifiche nel giorno di San Nicola”, aggiunge Zelensky, “questo è esattamente il motivo per cui è necessaria una pressione aggiuntiva. Le sanzioni devono funzionare, così come le nostre difese aeree, il che significa che dobbiamo mantenere il sostegno a coloro che difendono le vite umane”.
Almeno otto persone sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte, ha detto il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko. Tra queste, almeno tre persone sono rimaste ferite nella regione di Kiev. Sono stati segnalati avvistamenti di droni fino alla regione occidentale di Leopoli
Secondo l’aeronautica militare Ucraina, la Russia ha lanciato nella notte 653 droni e 51 missili in un attacco su vasta scala, che ha scatenato allarmi aerei in tutto il Paese e che è avvenuto proprio mentre l’Ucraina celebrava la Giornata delle Forze Armate. Le forze ucraine hanno abbattuto e neutralizzato 585 droni e 30 missili in 29 località prese di mira.
“In risposta agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro obiettivi civili in Russia, le Forze Armate russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, aeree e terrestri, tra cui missili ipersonici aerobalistici Kinzhal e velivoli senza pilota a lungo raggio”. È quanto si legge in una nota del ministero della Difesa russo sugli attacchi notturni contro l’Ucraina. Mosca precisa che sono stati presi “di mira le imprese del complesso militare-industriale ucraino e gli impianti energetici che supportano le loro operazioni, nonché le infrastrutture portuali utilizzate dalle Forze Armate ucraine. Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”. Lo riporta l’agenzia Tass.
La Polonia ha alzato in volo i suoi caccia a seguito del massiccio attacco russo della notte contro le regioni occidentali dell’Ucraina. “In conformità con le procedure vigenti, il Comando Operativo delle Forze Armate della Repubblica di Polonia ha attivato le forze e i mezzi necessari a sua disposizione. Sono stati allertati i caccia, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar a terra sono stati messi in stato di allerta”, si legge in un post sui social del Comando operativo delle Forze armate polacche, “queste azioni hanno carattere preventivo e sono volte a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, in particolare nelle zone adiacenti alle aree a rischio”.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 116 droni ucraini in 10 regioni durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta l’agenzia Tass. Secondo i dati del ministero, 29 droni sono stati abbattuti nella regione di Ryazan, 27 nella regione di Voronezh, 23 nella regione di Bryansk e 21 nella regione di Belgorod. Altri sei droni ucraini sono stati distrutti nella regione di Tver, tre nella regione di Kursk e altrettanti nella regione di Lipetsk, due nella regione di Tambov e un drone ciascuno è stato neutralizzato nelle regioni di Tula e Oryol.
Stamattina, sei regioni ucraine sono senza elettricità a causa del massiccio attacco russo della notte che ha preso di mira gli impianti di produzione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Leopoli, Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kharkiv. Al buio sono attualmente le regioni di Odessa, Cernihiv, Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Mykolaiv.
La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili Kinzhal contro l’Ucraina. Sono state udite esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk. A Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. L’aeronautica militare Ucraina ha riferito poco fa di missili da crociera diretti verso le regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava e Cherkasy.