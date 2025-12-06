Sudafrica, sparatoria in un ostello a Pretoria: almeno 11 morti tra cui un bimbo

Almeno 11 persone sono state uccise in una sparatoria in un ostello di Saulsville, a Pretoria, in Sudafrica. Lo riporta l’emittente eNCA. Uomini armati hanno fatto irruzione nell’edificio sparando sui presenti. Tra i morti c’è anche un bambino di 3 anni. La portavoce della polizia Athlenda Mathe ha reso noto che sono state colpite in totale 25 persone. “Dieci persone sono morte sul luogo dell’incidente, e una è morta in ospedale”, ha detto. Tra le vittime ci sono anche un ragazzino di 12 anni e una ragazzina di 16.

La polizia sudafricana è alle prese con la violenza legata ai bar illegali, noti come shebeen, che spesso vendono bevande fatte in casa di qualità scadente. “Quello che posso dirvi è che questi shebeen illegali stanno davvero creando problemi”, ha aggiunto Mathe, “perché vengono segnalati molti omicidi in questi locali illegali”. “Siamo quindi alla ricerca degli aggressori”, ha concluso Mathe, “per ora, stiamo cercando tre sospettati”.

Nella sparatoria, avvenuta nelle prime ore di sabato in un bar senza licenza, sono inoltre rimaste ferite 14 persone, ma la polizia non ha precisato la loro età. Il Sudafrica ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo e nel 2024 ha registrato più di 26mila omicidi, con una media di oltre 70 al giorno. Il Sudafrica, che conta 62 milioni di abitanti, ha leggi relativamente severe sul possesso di armi da fuoco, ma secondo le autorità molti omicidi vengono commessi con armi illegali. Negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi di sparatorie di massa nei bar, talvolta chiamati shebeen o taverne in Sudafrica, fra cui in cui sono morte 16 persone nella township di Soweto a Johannesburg nel 2022. A settembre dell’anno scorso, inoltre, la polizia ha riferito di 18 persone uccise, 15 delle quali donne, in sparatorie di massa avvenute in due case separate sulla stessa strada in una zona rurale della provincia del Capo Orientale; un uomo è stato accusato di 18 capi d’imputazione per omicidio per aver presumibilmente sparato alle vittime con un fucile d’assalto di tipo AK.

Secondo la ricostruzione fornita all’emittente nazionale Sabc dal portavoce della polizia, la brigadiera Athlenda Mathe, la sparatoria è avvenuta alle 4.15 del mattino nel bar illegale all’interno di un ostello, ma la polizia è stata allertata solo alle 6. Dieci delle vittime sono morte sul posto, mentre l’undicesima è deceduta in ospedale. “Ci è stato riferito che almeno tre uomini armati non identificati sono entrati in questo ostello dove un gruppo di persone stava bevendo e hanno iniziato a sparare in modo casuale”, ha riferito Mathe, aggiungendo che le sparatorie di massa nei bar senza licenza stanno diventando un problema serio e che la polizia ha chiuso più di 11mila taverne illegali fra aprile e settembre di quest’anno e arrestato più di 18mila persone per coinvolgimento nella vendita illegale di alcolici.