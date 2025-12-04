Inchiesta fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Federica Mogherini fa un passo indietro dopo essere stata coinvolta nell’ inchiesta della polizia giudiziaria federale belga su una presunta frode nei finanziamenti dell’Unione europea. “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettrice del Collegio d’Europa e di Direttrice dell’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea. Sono certa che la comunità del Collegio, nei nostri tre campus, proseguirà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni”, annuncia in una nota Mogherini, rettrice del Collegio d’Europa.

L’ex ministra era stata arrestata e rilasciata dopo 24 ore

Federica Mogherini era stata fermata il 2 dicembre nell’ambito dell’indagine della Procura europea sulla presunta frode nell’utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione, che riguarda sospetti di favoritismi e possibile concorrenza sleale nell’assegnazione da parte del Seae al prestigioso Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici europei. I presunti reati risalgono al periodo 2021-2022. L’ex Alta Rappresentante Ue era stata rilasciata il giorno successivo. ho chiarito la mia posizione con gli inquirenti che agiscono per conto della Procura Europea. Ho piena fiducia nel sistema giudiziario e confido che la correttezza delle azioni dell’Accademia sarà accertata. Continuerò ovviamente a offrire la mia piena collaborazione alle autorità”, erano state le sue parole.