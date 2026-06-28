Uccide un uomo perché stava parlando con la sua ex: fermato un 49enne a Mentana

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo e della Stazione di Mentana, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato un uomo di 49 anni gravemente indiziato dell’omicidio di un 46enne. I fatti sono avvenuti alle prime luci dell’alba, verso le 5 circa di sabato 27 giugno, in via di Sant’Antonio, quando i Carabinieri della Stazione di Mentana, allertati dell’Ares 118, sono intervenuti per una lite in corso tra due uomini. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno constatato che il 46enne era a terra e versava già in gravissime condizioni come riferito dal personale medico intervenuto. Trasportato immediatamente in codice rosso presso l’ospedale di Monterotondo l’uomo è deceduto.

Sul posto i Carabinieri hanno identificato anche un 49enne gravemente indiziato di essere autore dell’aggressione, presumibilmente nata per motivi di gelosia legati alla relazione con una donna. Le immediate attività investigative compiute dai Carabinieri della locale Stazione unitamente alla Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno permesso di ricostruire l’accaduto. In particolare il 49enne, transitando con la propria auto in via Sant’Antonio, avrebbe notato la vittima conversare con una donna. Da ulteriori accertamenti pare che l’aggressore e la donna avessero avuto una breve relazione sentimentale terminata qualche settimana fa. L’uomo, notata la scena, sarebbe quindi sceso dall’auto e, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si sarebbe scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente con calci e pugni, facendolo cadere a terra, tanto da provocarne la morte. Al termine delle formalità di rito, il 49enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli di Roma, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli.