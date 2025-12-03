Inchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio

Le accuse riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale

Federica Mogherini e Stefano Sannino sono stati rilasciati dopo un interrogatorio. La rettrice del Collegio d’Europa, ex Alta rappresentante per la politica estera e l’ambasciatore, ex direttore generale del SEAE, martedì sono stati fermati nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura europea. L’inchiesta riguarda una presunta frode relativa alla formazione finanziata dall’Ue per giovani diplomatici.

“Dopo essere stati interrogati dalla polizia giudiziaria federale belga, i tre individui sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico. Le accuse riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati rilasciati, in quanto non considerati a rischio di fuga”, riporta la Procura in una nota.

Indagine su presunti favoritismi e concorrenza sleale

Gli inquirenti hanno puntato l’attenzione su presunti favoritismi e una possibile concorrenza sleale nell’assegnazione da parte del SEAE (Servizio europeo per l’azione esterna) al prestigioso Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici europei. I reati ipotizzati risalgono al periodo 2021-2022. Il terzo fermato (oltre a Mogherini e Sannino) sarebbe Cesare Zegretti, italo-belga e da gennaio 2022 co-direttore dell’Ufficio Executive Education, Training and Projects. E’ entrato a far parte del Collegio d’Europa nel gennaio 2016 come coordinatore di progetto e vanta oltre dieci anni di esperienza professionale nello sviluppo aziendale, nella progettazione e nella gestione di progetti internazionali.